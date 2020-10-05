71 يومًا بلا طعام.. لا مفاوضات بين الأسير الأخرس وإدارة سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الإثنين، إنه لا توجد أية مفاوضات بين الأسير ماهر الأخرس وإدارة سجون الاحتلال.



وأوضح أنه لا يوجد استجابة لمطلب الأسير الأخرس بالإفراج عنه وإنهاء اعتقاله الإداري رغم احتجازه في المستشفى دون تلقيه الفحوصات ولا المدعمات، ما ينذر بخطورة على حياته.



ويواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ71 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري.