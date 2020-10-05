دول تستعد لموجة جديدة.. تعرف على إحصائية (كورونا) عالمياً

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجل عدد من دول من العالم، ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، وتخطى عدد الاصابات العالمية حد الـ 35 مليونا وفقا لمعطيات موقع (worldometers)، والذي أحصى 35,404,671 إصابة، كما بلغ عدد الوفيات 1,041,862حالة وفاة.



ولا زالت الولايات المتحدة التي اصيب رئيسها دونالد ترامب مؤخرا بالفيروس تتصدر القائمة من ناحية الاصابات والوفيات، وسجلت 7,636,912 مصابا، بينما بلغت الوفيات 214,611 وفق (عرب 48).



وقال أطباء لا يشاركون في علاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الكشف عن أنه بدأ بتناول عقار "ديكساميثازون"، وهو عقار يستخدم على نطاق واسع في مكافحة أمراض أخرى لتقليل الالتهابات، دليل على أنه عانى من أعراض شديدة.



وكشف الفريق الطبي لترامب أمس الأحد أن الرئيس بدأ تناول العقار المذكور بعد معاناته من انخفاض في مستوى الأكسجين، لكن حالته تحسنت وربما يمكنه الخروج من المستشفى اليوم الاثنين.



وسجلت زيادات قياسية في الإصابات بفيروس (كورونا)، المسبب لوباء كوفيد-19، في عدد من الولايات الأميركية خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت الهند الدولة الثانية عالميا 6,623,815 اصابة بعد تسجيل 1,635الف اصابة جديدة والوفيات بلغت 102,714 حالة وفاة وهي الثالثة عالميا بعدد الوفيات بعد البرازيل.



أما البرازيل الثالثة عالميا بعدد الاصابات سجلت اجمالي 4,915,289اصابة في حين بلغ عدد الوفيات غيها 146,375 حالة وفاة.



وفي أوروبا فرضت السلطات الاسبانية اغلاقا شاملا على العاصمة مدريد ونصبت الحواجز أمس في الشوارع الرئيسية عند مداخل المدينة وذلك بعد تسجيل قفزة بعدد الاصابات، إذ سجلت منطقة مدريد 647 إصابة بفيروس (كورونا) لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين.



واعلنت فرنسا أمس عن تسجيل نحو 17 ألف اصابة جديدة، وهو رقم قياسي حيث زادت الاصابات 5000 عن التي سجلت يوم الجمعة.



وتجاوزت المملكة المتحدة، الدولة الأكثر تأثّرًا بالجائحة في أوروبا، أمس الأحد عتبة الـ 500 ألف إصابة.



وفي أحدث تقرير لها صدر مساء الأحد، أحصت الخدمات الصحية البريطانية 22,961 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، بفارق يبلغ أكثر من 10 آلاف حالة مقارنة بعدد الإصابات اليوميّة المسجّلة في اليوم السابق والذي يبلغ 12,872 إصابة.



وأعلنت الحكومة الإيطالية، أمس الأحد، عن وجود خطط لفرض قيود جديدة خلال الأسبوع المقبل، للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا "جاسيندا أردرن"، الاثنين رفع القيود التي كانت قد فُرضت في أوكلاند لمواجهة موجة ثانية من جائحة (كوفيد-19)، قائلة إن بلادها تغلبت الآن على الفيروس "مرة أخرى".



وفي الجزائر أعلنت الحكومة أمس الأحد، أنها ستتخذ خطوات إضافية لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس (كورونا)، بما يشمل إعادة فتح المدارس والجامعات، وذلك بعد تراجع عدد الإصابات اليومية.



وفي تونس يبدو أن الإغلاق، خيار لا بد منه في بعض المناطق، حيث أعادت فرض حظر التجول في ولايتين ساحليتين وفي مناطق بمحيط سيدي بوزيد، مع تعليق العمل في الأسواق الأسبوعية.



وفي واحد من أشد التحذيرات حدة، حذرت السلطات الطبية المعنية من خطر خروج الأمور عن السيطرة في حال بقاء المنحنيات على حالها.



وفي مصر وجه الرئيس السيسي باستعداد القطاع الطبي لمواجهة موجة ثانية قد تكون محتملة لفيروس (كورونا)، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد.



وفي فلسطين أظهرت نتائج مسح للجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أمس الأحد، أن 63% من الأُسر لن تستطيع تغطية نفقاتها لمدة تصل إلى شهر إذا أعيد فرض إغلاقات مكافحة فيروس (كورونا).



وأوضح الجهاز في بيان أن 42 % من الأُسر انخفض دخلها بمقدار النصف على الأقل خلال فترة الإغلاق مقارنة مع فبراير الماضي، وذلك بنسبة 46% من الأُسر في الضفة الغربية و38 % في قطاع غزة.



وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، أن القرارات بشأن استمرار الإغلاق العام في الكيان الاسرائيلي ستتخذ في اجتماع كابينت (كورونا) المقرر عقده يوم الخميس، فيما سيتم خلال الاجتماع اليوم الإثنين مناقشة بيانات الخروج طويل المدى من الإغلاق، والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، وزيادة الغرامات للمخالفين.



وفي الكيان تم تسجيل 2,576 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وحصيلة الوفيات الإجمالية تبلغ 1,707، فيما الحصيلة الإجمالية لإصابات (كورونا) في بلغت منذ تفشي الوباء 265,932 إصابة.



وفي تركيا، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة شروع بلاده في إجراء التجارب البشرية على لقاح محلي مضاد لفيروس (كورونا) المستجد.



وأكد قوجة نجاح ثلاثة لقاحات محلية من أصل 13 في الاختبارات التي أجريت على الحيوانات خلال الفترة الماضية.