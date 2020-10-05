الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجل الأردن، أمس الأحد، 13 وفاة، و891 إصابة بفيروس (كورونا) المستجدّ، منها 889 إصابة محليّة، بحسب ما أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، سعد جابر بإيجاز صحفي.





وتوزعت الإصابات ما بين 606 في العاصمة عمّان، و19 في الكرك، و46 في البلقاء، و130 في الزرقاء، و5 في معان، و4 في عجلون، و18 في مأدبا، و4 في المفرق و13 في جرش، و24 في إربد، و1 في العقبة، و19 في الطفيلة، وتسجيل حالتين خارجيّتين، في حين تم تسجيل 139 حالة شفاء، وفق (رؤيا الإخباري).





وفيما يتعلق بالوفيات، أوضح جابر، أنها لكبار في السنّ أو مرضى بأمراض مزمنة، فيما تم تسجيل وفاة لأربعيني يعاني من أورام، واخرى لشاب عشريني، يعاني من التهاب السحايا، ووصل في حالة حرجة للمستشفى.





كما تم إجراء 20381 فحصاً لهذا اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات 1291402 فحصاً، وفق جابر.





وأكد أن وزارة الصحة، قامت خلال الست شهور الماضي، بتحسين النظام الصحي؛ ليكون قادراً على استقبال الحالات.





وكشف جابر عن تحديد سعر فحص PCR الخاص بالكشف عن فيروس (كورونا) عند 35 ديناراً، بدلاً من 45 في المختبرات الخاصة.





ودعا الوزير الأردنيين إلى الالتزام بتعليمات السلامة العامة والوقاية قائلاً: "ارتداء الكمامة لمواجهة كورونا خير من 100 مطعوم".

رام الله - دنيا الوطن