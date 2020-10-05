شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و(73) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة و(73) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
غزة- دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل حالة وفاة جديدة، للمواطنة مريم يوسف عبد الرحيم علوان (78 عاماً) من غزة، وكانت في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي.

وقالت الصحة: انها سجلت (73) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة في تقريرها اليومي، أن عدد العينات التي جرى فحصها بلغ (1877) عينة، وأعلنت عن تعافي (65) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي تراكمي المصابين منذ آذار/ مارس الماضي (3427) إصابة منها، حالات نشطة حالياً (1403) حالات، وارتفع عدد المتعافين إلى (2001) حالة.

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