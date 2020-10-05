الاحتلال يعتقل شابا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، شابًا شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته طعن ضابط إسرائيلي.





وقالت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، أن قوات الاحتلال "حيّدت" فلسطينيًا بعد محاولته طعن ضابط إسرائيلي عند مفترق "حوفكيم" قرب "غوش عتصيون".





أما صحيفة "يديعوت" فادّعت أن شابًا فلسطينيًا اقترب من شرطي وجندي عند مفترق طرق بالقرب من "غوش عتصيون" وهو يحمل سكينًا.





وأضافت أنه "لم تقع إصابات في الحادث، وتم اعتقال المشتبه به".





ونشرت وسائل إعلام اسرائيلية صورة لشاب عشريني اعتقله جيش الاحتلال على خلفية الحدث.

رام الله - دنيا الوطن