دولي

(2905) إصابات جديدة: مجلس (كورونا) في إسرائيل يبحث استمرار الإغلاق

(2905) إصابات جديدة: مجلس (كورونا) في إسرائيل يبحث استمرار الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
تشير بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن الوضع في أحياء اليهود المتدينين يزداد سوءًا، مقارنة بتحسن في بقية المدن الأخرى.

وأعلنت الوزارة صباح اليوم الاثنين، أنه تم في اليوم الأخير تشخيص 2905 حالات إصابة بـ (كورونا) مؤكدة، بعد إجراء 26332 فحصاً، وفق (عرب 48).

ويبلغ عدد الإصابات 268175 إصابة في إسرائيل، من بينهم 65063 مريضًا نشطًا، بينما تعافى 201392 شخصًا حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى المصابين بحالة خطيرة 878، منهم 215 على أجهزة التنفس، وبلغ عدد الوفيات 1719 حتى الآن.

وقال نتنياهو: إن مجلس الوزراء، بشأن (كورونا) سيناقش "بيانات الخروج طويل الأمد" اليوم ، وأن القرارات بشأن استمرار الإغلاق، ستتخذ يوم الخميس المقبل.

وأوضح نتنياهو أمس، أنه على الرغم من استقرار عدد المرضى، فمن الضروري الانتظار عشرة أيام أخرى؛ للتأكد من أن هذا انخفاض مستقر وليس لحظيًا، وإذا استمرت نسبة الإصابة بالأمراض الحالية، فقد يتم تطبيق الإغلاق في وقت مبكر من يوم الخميس المقبل.

وقالت مصادر في مجلس الوزراء: إن القلق هو أنه إذا بدؤوا في فتح بعض الصناعات، فإن الضغط، سيبدأ في إطلاق المزيد، وبالتالي في هذه المرحلة، يجب الإبقاء على الإغلاق المحكم قدر الإمكان، حتى الموعد المستهدف المحدد.

وخلال المناقشة، سيتعامل الوزراء مع استراتيجية الخروج، وفقًا للمختصين في وزارة الصحة، ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن ثماني مراحل، على أن يتم فصل كل مرحلة بحوالي ثلاثة أسابيع، وسيكون الانتقال إلى كل مرحلة مشروطًا بعدم زيادة معدلات الإصابة، وفي حالة حدوث زيادة، سيكون هناك توقف للإغاثة، وقد يكون هناك خطوة إلى الوراء.

أخبار ذات صلة

بايدن يُبدي استعداده لتأجيل المناظرة بسبب مرض ترامب

بايدن يُبدي استعداده لتأجيل المناظرة بسبب مرض ترامب

دول تستعد لموجة جديدة.. تعرف على إحصائية (كورونا) عالمياً

دول تستعد لموجة جديدة.. تعرف على إحصائية (كورونا) عالمياً

تقرير: ترامب أخفى النتيجة الإيجابية لاختبار (كورونا) الأول

تقرير: ترامب أخفى النتيجة الإيجابية لاختبار (كورونا) الأول

هذه الدولة تعلن تغلبها على فيروس (كورونا) للمرة الثانية

هذه الدولة تعلن تغلبها على فيروس (كورونا) للمرة الثانية

عدو ترامب &#34;اللدود&#34; يتمنى له الشفاء من (كورونا)

عدو ترامب "اللدود" يتمنى له الشفاء من (كورونا)

شاهد: ترامب يُغادر المستشفى لفترة وجيزة ويلتقى مؤيديه

شاهد: ترامب يُغادر المستشفى لفترة وجيزة ويلتقى مؤيديه

بريطانيا: تسجيل قفزة كبيرة وحادة بإصابات فيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل قفزة كبيرة وحادة بإصابات فيروس (كورونا)

فرنسا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

تقرير: الاحتلال هجّر (530) عائلة فلسطينية جراء سياسة الهدم منذ بداية العام

تقرير: الاحتلال هجّر (530) عائلة فلسطينية جراء سياسة الهدم منذ بداية العام

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في جنين

تسجيل وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في جنين

الاحتلال يُسلم مواطناً من الخليل بلاغاً لمراجعة مخابراته

الاحتلال يُسلم مواطناً من الخليل بلاغاً لمراجعة مخابراته

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية لمدانين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالخليل

الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات وغرامة مالية لمدانين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالخليل

حالتا وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس في يومين

حالتا وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس في يومين

الأسير نهاد صبيح يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

الأسير نهاد صبيح يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين في جنين

الاحتلال يصيب شابا ويعتقل ثلاثة آخرين في جنين

منوعات

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

بحكم الشرع.. طلاق حلا شيحة اليوم يمنعها من الزواج قبل 62 يوما

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: &#34;فرحة حياتي&#34;

قّبل يدها وبكى.. إلهام شاهين تنشر صور من زفاف شقيقها: "فرحة حياتي"

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل &#34;ما هذا؟&#34;

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل "ما هذا؟"

شاهد: غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

شاهد: غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للهجوم بسبب دعوتها لشفاء دونالد ترامب

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للهجوم بسبب دعوتها لشفاء دونالد ترامب

ديما بياعة تكشف حقيقة التعليق المثير للجدل على صورة لزوجها

ديما بياعة تكشف حقيقة التعليق المثير للجدل على صورة لزوجها

شاهد: أيمن رضا ينجح في إعادة أيمن زيدان إلى الدراما

شاهد: أيمن رضا ينجح في إعادة أيمن زيدان إلى الدراما

أسبوع يفصل أبلة فاهيتا عن الإنتهاء من تصوير أول أعمالها الدرامية

أسبوع يفصل أبلة فاهيتا عن الإنتهاء من تصوير أول أعمالها الدرامية

عربي

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

توافق أميركي- مصري على تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن يسجل (13) وفاة و(891) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم

ليبيا.. حوار بوزنيقة يتواصل وبرلين 2 ينطلق اليوم

سفير سلطنة عُمان يُسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري

سفير سلطنة عُمان يُسلم أوراق اعتماده لوزير الخارجية السوري