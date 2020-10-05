(2905) إصابات جديدة: مجلس (كورونا) في إسرائيل يبحث استمرار الإغلاق

تشير بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن الوضع في أحياء اليهود المتدينين يزداد سوءًا، مقارنة بتحسن في بقية المدن الأخرى.





وأعلنت الوزارة صباح اليوم الاثنين، أنه تم في اليوم الأخير تشخيص 2905 حالات إصابة بـ (كورونا) مؤكدة، بعد إجراء 26332 فحصاً، وفق (عرب 48).





ويبلغ عدد الإصابات 268175 إصابة في إسرائيل، من بينهم 65063 مريضًا نشطًا، بينما تعافى 201392 شخصًا حتى الآن.





وبلغ عدد المرضى المصابين بحالة خطيرة 878، منهم 215 على أجهزة التنفس، وبلغ عدد الوفيات 1719 حتى الآن.





وقال نتنياهو: إن مجلس الوزراء، بشأن (كورونا) سيناقش "بيانات الخروج طويل الأمد" اليوم ، وأن القرارات بشأن استمرار الإغلاق، ستتخذ يوم الخميس المقبل.





وأوضح نتنياهو أمس، أنه على الرغم من استقرار عدد المرضى، فمن الضروري الانتظار عشرة أيام أخرى؛ للتأكد من أن هذا انخفاض مستقر وليس لحظيًا، وإذا استمرت نسبة الإصابة بالأمراض الحالية، فقد يتم تطبيق الإغلاق في وقت مبكر من يوم الخميس المقبل.





وقالت مصادر في مجلس الوزراء: إن القلق هو أنه إذا بدؤوا في فتح بعض الصناعات، فإن الضغط، سيبدأ في إطلاق المزيد، وبالتالي في هذه المرحلة، يجب الإبقاء على الإغلاق المحكم قدر الإمكان، حتى الموعد المستهدف المحدد.





وخلال المناقشة، سيتعامل الوزراء مع استراتيجية الخروج، وفقًا للمختصين في وزارة الصحة، ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن ثماني مراحل، على أن يتم فصل كل مرحلة بحوالي ثلاثة أسابيع، وسيكون الانتقال إلى كل مرحلة مشروطًا بعدم زيادة معدلات الإصابة، وفي حالة حدوث زيادة، سيكون هناك توقف للإغاثة، وقد يكون هناك خطوة إلى الوراء.

رام الله - دنيا الوطن