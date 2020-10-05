الاحتلال يُسلم مواطناً من الخليل بلاغاً لمراجعة مخابراته



كما داهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول شمالاً والظاهرية ويطا والسموع، وفتشت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

رام الله - دنيا الوطنسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطناً من مدينة الخليل، بلاغاً لمراجعة مخابراتها.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت المدينة، واقتحمت منزل المواطن أيمن رياض الجعبري، وسلمته بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته، بلاغاً لمراجعة مخابراتها.وفي السياق ذاته، حاول مستوطنون مسلحون الاعتداء مساء أمس، على عدد من المواطنين في حي تل الرميدة وسط المدينة.