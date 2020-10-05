حالتا وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس في يومين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد عضو وحدة مكافحة (كورونا) في القدس المحتلة، علي الجبريني، بأن المدينة، شهدت تسجيل حالتي وفاة بالفيروس لمواطنين من عناتا وسلوان، خلال يومين.



وأشار الجبريني في تصريح صحفي، إلى أن عدد حالات الوفاة ارتفع بذلك منذ بداية الجائحة إلى 71 حالة.



وأوضح، أن إصابات يومي السبت والأحد، بلغت 62 إصابة، مقابل 110 حالة شفاء، لينخفض مجمل الإصابات النشطة إلى 1161 إصابة.



وأرجع انخفاض عدد الإصابات لحجم الفحوصات القليل نسبيًا خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن محطة الشيخ جراح، تعمل يوميًا من الثانية بعد الظهر حتى العاشرة مساءً، ومحطة جبل المكبر، تعمل من الثالثة بعد الظهر لغاية الحادية عشرة قبل منتصف الليل.



وتمنى الجبريني على المواطنين، الإقبال على إجراء الفحوصات، حرصًا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، لا سيما في فصلي الخريف والشتاء مع بداية الأمراض الموسمية وانتشارها.



ودعا إلى الالتزام دومًا بتعليمات وزارة الصحة، من حيث ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والمواظبة على النظافة والتعقيم.