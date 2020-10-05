الأسير نهاد صبيح يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال



وكان الأسير صبيح القابع في سجن (جلبوع) المركزي، قد اعتقل بتاريخ 5/10/2003، بعد مطاردته لمدة عامين، لنشاطه في كتائب شهداء الأقصى، والقيام بنشاطات وطنية.





ويُذكر، أن الأسير صبيح، كان قد حكم بالسجن المؤبد خمس مرات، إضافة إلى 15 عاماً، لاتهامه بالمسؤولية عن عملية فدائية قرب مستوطنة (إيتمار) قرب نابلس، أدت إلى مقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين.



رام الله - دنيا الوطندخل الأسير نهاد محمد صبيح (43 عاماً) من نابلس، اليوم الاثنين، عامه الثامن عشر في الأسر بشكل متواصل.