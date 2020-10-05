الصحة: عينات فحص (كورونا) بالضفة تكفي لأيام فقط

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير المهن الطبية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار: إن توفر كميات من مواد الفحص لفيروس (كورونا) في الضفة الغربية المحتلة، تكفي لعدة أيام.



وأوضح النجار لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الاثنين، أن وزارته تعمل على توفير احتياطي استراتيجي من العينات، خاصة لفصل الشتاء المقبل، مشيراً إلى أن هذا الجهد حتى لا يتم الدخول في أزمة نقص، كما هو الحال الآن.



وبين النجار، أن النقص بمواد الفحص، ناتج عن تفشي الفيروس حول العالم، والضغط على الشركات المنتجة لهذه المواد.