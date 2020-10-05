السعودية تُحقق بانتهاك سرية بيانات المعلمات بسبب "التعليم عن بعد"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

وجه المدير العام للتعليم بمنطقة حائل في السعودية، منذر البليهد، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في نشر بيانات بعض المعلمات عبر مجموعات "واتساب"، ومحاسبة المتسبب فيه.



وبحسب صحيفة (عكاظ)، تم تسريب البيانات إلى باقي شبكات التواصل الاجتماعي.



وأكدت الإدارة عدم نشر أي بيانات أو معلومات للمعلمات من خلال حساباتها الإعلامية الرسمية أو من خلال الموقع الرسمي للإدارة.



ورصدت الإدارة تداول تلك البيانات، واتضح أنها ضمن التقارير الخاصة المرسلة بسرية تامة للمعنيين للمتابعة والتقييم للتعليم عن بعد.



وأشارت الإدارة إلى أن التوجيه في التحقيق يتضمن منع تكرار ذلك مستقبلا، مشددة على أهمية دور المعلمين والمعلمات، وجهودهم المميزة في التعليم عن بعد خلال هذه المرحلة، وأهمية حفظ حقوقهم، وسرية بياناتهم.