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شاهد: أبو الغيط يكشف "الاسم الحركي" للرئيس السادات إبان حرب أكتوبر

شاهد: أبو الغيط يكشف "الاسم الحركي" للرئيس السادات إبان حرب أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
كشف أمين عام جامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط، عن "الاسم الحركي" الذي أُطلق على الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إبان حرب أكتوبر 1973.

وقال أبو الغيط في إطار حديثه التلفزيوني مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتي" على شاشة قناة صدى البلد، إن الرئيس السادات طلب منه أن "يطبع الأسماء الكودية لكل قادة الدولة في حرب أكتوبر بشكل سري، وكانت تلك الأسماء الكودية للقادة عبارة عن أسماء عرب ومسلمين بها البعد الإسلامي والتاريخي".

وأضاف أنه "تم تجهيز تلك الأسماء "الكودية" في مظاريف سرية قبل حرب أكتوبر بخمسة أيام فقط، وتضمنت القائمة حوالي 50 اسما، وكان الاسم الكودي للرئيس السادات "عباس ابن فرناس".

وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه "كان مرعوبا من قرار حرب السادس من أكتوبر وردود الفعل من الإسرائيليين، وتساءل حينها عما إذا كانت سوريا ستشاركنا في حرب أكتوبر؟".

 

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