شاهد: أمير سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية





وحسب بن سلطان، وفي حديث مع قناة (العربية) باللغة الانجليزية، فإن القيادات الفلسطينية استخدمت في حديثها في الفترة الأخيرة ما وصفته بـ "المستوى الواطي".









وتابع الأمير بندر بن سلطان: "تجرؤهم بكلام الهجاء ضد قيادات الخليج، أمر غير مقبول فقط ولكن مرفوض تماما".







وقال: "ما سمعته من القيادة الفلسطينية حقيقة مؤلم وكلام لا يقال، وما هو غريب استخدامهم كلمات (طعن في الظهر وخيانة)، لأن هذه سنتهم في التعامل مع بعض"، وفق قولهوتابع الأمير بندر بن سلطان: "تجرؤهم بكلام الهجاء ضد قيادات الخليج، أمر غير مقبول فقط ولكن مرفوض تماما".

رام الله - دنيا الوطنشن الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة العربية السعودية الأسبق في امريكا هجوما حادا على القيادة الفلسطينية، مؤكدًا ان القضية الفلسطينية هي قضية عادلة لكن محامينها فاشلين، حسب تعبيره.