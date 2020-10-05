عربي

شاهد: أمير سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية

شاهد: أمير سعودي يشن هجوماً حاداً على القيادة الفلسطينية
الأمير السعودي
رام الله - دنيا الوطن
شن الأمير بندر بن سلطان سفير المملكة العربية السعودية الأسبق في امريكا هجوما حادا على القيادة الفلسطينية، مؤكدًا ان القضية الفلسطينية هي قضية عادلة لكن محامينها فاشلين، حسب تعبيره.

وحسب بن سلطان، وفي حديث مع قناة (العربية) باللغة الانجليزية، فإن القيادات الفلسطينية استخدمت في حديثها في الفترة الأخيرة ما وصفته بـ "المستوى الواطي".

وقال: "ما سمعته من القيادة الفلسطينية حقيقة مؤلم وكلام لا يقال، وما هو غريب استخدامهم كلمات (طعن في الظهر وخيانة)، لأن هذه سنتهم في التعامل مع بعض"، وفق قوله

وتابع الأمير بندر بن سلطان: "تجرؤهم بكلام الهجاء ضد قيادات الخليج، أمر غير مقبول فقط ولكن مرفوض تماما".

 


أخبار ذات صلة

شاهد: غانتس يجتمع بصحفيين من الخليج ويشيد بأمراء السعودية وأبوظبي

شاهد: غانتس يجتمع بصحفيين من الخليج ويشيد بأمراء السعودية وأبوظبي

شاهد: رئيس مجلس السيادة في السودان يغني أمام الآلاف

شاهد: رئيس مجلس السيادة في السودان يغني أمام الآلاف

المغرب يسجل 37 وفاة و2044 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب يسجل 37 وفاة و2044 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 108 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 108 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الجزائر: قرار بإعادة فتح المدارس في 21 أكتوبر

الجزائر: قرار بإعادة فتح المدارس في 21 أكتوبر

أبو الغيط:لست قلقًا على القضية الفلسطينية لأن الفلسطينيين لديهم أكبر معدل تعليم بين العرب

أبو الغيط:لست قلقًا على القضية الفلسطينية لأن الفلسطينيين لديهم أكبر معدل تعليم بين العرب

حظر التجمعات والفعاليات الثقافية والتجارية لأسبوعين بهذه الدولة العربية بسبب (كورونا)

حظر التجمعات والفعاليات الثقافية والتجارية لأسبوعين بهذه الدولة العربية بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابة فتى برصاص الاحتلال شمال شرق القدس

إصابة فتى برصاص الاحتلال شمال شرق القدس

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر 08/2020

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر 08/2020

العربية الفلسطينية: نبارك خطوات المصالحة وننتظر إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات

العربية الفلسطينية: نبارك خطوات المصالحة وننتظر إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات

تقرير: الاحتلال يُصعد من مصادرة الأراضي خلال سبتمبر

تقرير: الاحتلال يُصعد من مصادرة الأراضي خلال سبتمبر

مؤسسة الضمير تُوقّع اتفاقية شراكة مع لجنة الانتخابات المركزية

مؤسسة الضمير تُوقّع اتفاقية شراكة مع لجنة الانتخابات المركزية

غزة: ورشة عمل مشتركة بين اتحاد المقاولين وسلطة الطاقة تمهيداً لاتفاقية تحل مشكلة الكهرباء

غزة: ورشة عمل مشتركة بين اتحاد المقاولين وسلطة الطاقة تمهيداً لاتفاقية تحل مشكلة الكهرباء

مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون ببلدة كفر الديك غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون ببلدة كفر الديك غرب سلفيت

الخارجية: خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الخارجية: خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

منوعات

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل &#34;ما هذا؟&#34;

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل "ما هذا؟"

شاهد: غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

شاهد: غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للهجوم بسبب دعوتها لشفاء دونالد ترامب

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للهجوم بسبب دعوتها لشفاء دونالد ترامب

ديما بياعة تكشف حقيقة التعليق المثير للجدل على صورة لزوجها

ديما بياعة تكشف حقيقة التعليق المثير للجدل على صورة لزوجها

شاهد: أيمن رضا ينجح في إعادة أيمن زيدان إلى الدراما

شاهد: أيمن رضا ينجح في إعادة أيمن زيدان إلى الدراما

أسبوع يفصل أبلة فاهيتا عن الإنتهاء من تصوير أول أعمالها الدرامية

أسبوع يفصل أبلة فاهيتا عن الإنتهاء من تصوير أول أعمالها الدرامية

جريمة القتل مستبعدة تماماً في قضية إنتحار سوشانت سينغ راجبوت

جريمة القتل مستبعدة تماماً في قضية إنتحار سوشانت سينغ راجبوت

شاهد: إيمان الباني تكشف سر نجاح زواجها من مراد يلدرم

شاهد: إيمان الباني تكشف سر نجاح زواجها من مراد يلدرم

عربي

المغرب يسجل 37 وفاة و2044 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

المغرب يسجل 37 وفاة و2044 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

مصر: تسجيل 108 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 108 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الجزائر: قرار بإعادة فتح المدارس في 21 أكتوبر

الجزائر: قرار بإعادة فتح المدارس في 21 أكتوبر