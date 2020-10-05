شاهد: رئيس مجلس السيادة في السودان يغني أمام الآلاف

رام الله - دنيا الوطنعبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عن فرحته بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا.وقال البرهان خلال كلمته بعد توقيع اتفاق السلام يوم السبت، " إنه يوم عظيم في مسيرة السودان.. لا عودة للحرب".وطالب البرهان من على المنصة الفرقة الموسيقية بعزف نشيد "سودان بلدنا وكلنا إخوان"، الذي يعبر عن أواصر الأخوة بين الشمال والجنوب، وهو ما لاقى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.ووقعت مصر والإمارات وتشاد وقطر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بصفة الشهود والضامنون لاتفاقية السلام النهائية بين الأطراف السودانية.وشارك في احتفالات التوقيع النهائي من السودان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء.