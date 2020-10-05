دولي

شاهد: ترامب يُغادر المستشفى لفترة وجيزة ويلتقى مؤيديه

شاهد: ترامب يُغادر المستشفى لفترة وجيزة ويلتقى مؤيديه
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
غادر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، مستشفى والتر ريد العسكري في بيثيسدا بولاية ميريلاند، التي يتلقى فيها العلاج منذ يوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب (أسوشيتد برس)، غادر ترامب المستشفى لفترة وجيزة من أجل إلقاء التحية على مؤيديه الذين تجمعوا خارج المستشفى.

وأظهرت لقطات فيديو متداولة على موقع تويتر، الرئيس الأمريكي ترامب، وهو يسير في موكب خارج المستشفى ويقوم بتحية مؤيديه.

وقال الرئيس الأمريكي خلال جولته لمؤيديه: "بعد 7 أشهر من جائحة كورونا، تعلمت الكثير عن كوفيد-19 الذي أحاربه"، حيث ظهر ترامب بداخل سيارته الرئاسية ويرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا "سوداء اللون"، حيث لوح لمؤيديه الذين تجمعوا خارج المستشفى.

 

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