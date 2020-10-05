شؤون فلسطينية

أجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها السنوية حتى نهاية الأسبوع

أجواء حارة نسبياً والحرارة أعلى من معدلاتها السنوية حتى نهاية الأسبوع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية الى شديد في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية الى شديد في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين  خاصة يوم الخميس من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-19 31-20 31-21 بيت لحم 28-19 31-20 31-21
رام الله والبيرة 27-18 30-19 30-20 طولكرم 30-21 33-22 33-23
نابلس 29-20 32-21 32-22 قلقيلية 30-21 33-22 33-23
جنين 31-21 34-22 34-23 سلفيت 28-19 31-20 31-21
طوباس 32-22 35-23 35-24 روابي 29-20 32-20 32-21
الخليل 27-18 30-19 30-20 غزه 29-22 32-23 32-24
أريحا 37-25 40-26 40-27 خانيونس 29-22 32-23 32-24
الأغوار الشمالية 35-23 38-24 38-25 رفح 30-21 33-22 33-23

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