المغرب يسجل 37 وفاة و2044 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجل المغرب يوم الأحد، 2044 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس، منذ تفشيه في البلاد، إلى 133272 حالة.



كما تم تسجيل 37 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 2330 حالة، فيما تم التأكد من 2349 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 111036.





رام الله - دنيا الوطن