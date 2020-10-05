بريطانيا: تسجيل قفزة كبيرة وحادة بإصابات فيروس (كورونا)



وبعد رصد خلل فني تسبب في تأخير إدراج نحو 16 ألف حالة في الإحصائيات، سجلت البلاد، نحو 23 ألف إصابة جديدة بالفيروس.



وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا)، بواقع 22961، ليصل إلى مستوى 502978 حالة.



وتم رصد 33 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 42350 حالة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت بريطانيا يوم الأحد، تسجيل قفزة كبيرة وحادة بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.