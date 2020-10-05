مصر: تسجيل 108 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر يوم الأحد، 108 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في البلاد، بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد إلى 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها.



كما أعلنت وزارة الصحة والسكان في البلاد، تسجيل 11 وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 5981 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطن