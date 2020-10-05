لجنة الطوارئ: تسجيل 50 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، فجر اليوم الاثنين، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية.
كما أعلنت لجنة الطوارئ المركزية بخانيونس، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت يوم الأحد، تسجيل (56) إصابة جديدة بالفيروس، خلال اليوم السابق.
وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات التي جرى فحصها، بلغ (2030) عينة، وأعلنت عن تعافي (76) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).
وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (3354) إصابة منها حالات نشطة حالياً (1396) حالة، أما عدد المتعافين فارتفع لـ (1936) حالة، واستقرت الوفيات عند (22).
أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، فجر اليوم الاثنين، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية.
كما أعلنت لجنة الطوارئ المركزية بخانيونس، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت يوم الأحد، تسجيل (56) إصابة جديدة بالفيروس، خلال اليوم السابق.
وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات التي جرى فحصها، بلغ (2030) عينة، وأعلنت عن تعافي (76) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).
وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (3354) إصابة منها حالات نشطة حالياً (1396) حالة، أما عدد المتعافين فارتفع لـ (1936) حالة، واستقرت الوفيات عند (22).
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