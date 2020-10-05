لجنة الطوارئ: تسجيل 50 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

كما أعلنت لجنة الطوارئ المركزية بخانيونس، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.



وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات التي جرى فحصها، بلغ (2030) عينة، وأعلنت عن تعافي (76) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (3354) إصابة منها حالات نشطة حالياً (1396) حالة، أما عدد المتعافين فارتفع لـ (1936) حالة، واستقرت الوفيات عند (22).

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت يوم الأحد، تسجيل (56) إصابة جديدة بالفيروس، خلال اليوم السابق.