فرنسا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





وأعنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 12565 إصابة جديدة بالفيروس، في إشارة إلى انخفاض من حصيلة إصابات يوم السبت، التي كانت رقما قياسياً جديداً، حيث سجلت ما يقرب من 17000 إصابة.



وأضافت: أن عدد الإصابات الإجمالي منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 619190 حالة، فيما وزاد إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 32230 بعد وفاة 32 بالمرض.



وهناك 4264 حالة إصابة جديدة خضعت للعلاج بالمستشفيات في الأيام السبعة الماضية من بينهم 893 في وحدات العناية المركزة.



رام الله - دنيا الوطنواصلت فرنسا يوم الأحد، تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.