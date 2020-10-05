الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

واصل الأردن تسجيل أرقام عالية، بمعدل الوفيات والإصابات اليومية، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 13 حالة وفاة، و891 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.



وأضاف أن الحالات المحلية الجديدة بلغت 889 توزّعت على 606 إصابة في العاصمة عمان، و19 في الكرك، و46 في البلقاء، و130 في الزرقاء، و5 في معان، و4 في عجلون، و18 في مأدبا، و4 في المفرق و13 في جرش، و24 في إربد، وإصابة واحدة في العقبة، و19 في الطفيلة.



وسجلت إصابتان خارجيتان لقادمين من الخارج.





رام الله - دنيا الوطن