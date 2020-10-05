الجزائر: قرار بإعادة فتح المدارس في 21 أكتوبر

قررت الجزائر اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف القيود المتعلقة بفيروس (كورونا)، وفق ما قالت حكومة البلاد.



وتشمل الخطوات، إعادة فتح المدارس والجامعات، وذلك بعد تراجع عدد الإصابات اليومية.



وأضافت الحكومة في بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء: أنه بموجب الإجراءات الجديدة سيتم إعادة فتح المدارس في 21 تشرين الأول/أكتوبر، والجامعات في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وخففت الجزائر القيود المتعلقة بفيروس (كورونا) المستجد وشمل ذلك استئناف خدمات النقل العام وإعادة فتح بعض الشركات والمساجد وأماكن الترفيه.



رام الله - دنيا الوطن