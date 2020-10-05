دولي

شاهد: ترمب يعود إلى المستشفى بعد تحية أنصاره من داخل السيارة

شاهد: ترمب يعود إلى المستشفى بعد تحية أنصاره من داخل السيارة
رام الله - دنيا الوطن
عاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الجناح الرئاسي في مستشفى ولتر ريد بعد تجوله في محيط المستشفى بالسيارة لتحية أنصاره.

وكان ترامب قال فجر اليوم الاثنين: إنه تعلم الكثير من فيروس (كورونا) بطريقة مباشرة.

يأتي ذلك فيما وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خروج الرئيس الأميركي من المستشفى، حيث كان يعالج من فيروس (كورونا)، بعد تحسن صحته دون أن تعرف وجهته.

وأضاف في مقطع مصور على (تويتر): أنه تلقى تقريراً رائعاً من الفريق الطبي، معربا عن شكره على "العمل الرائع الذي قاموا به".

وتابع ترامب: أنه خرج من مستشفى "ولتر ريد" العسكري داخل سيارته لتحية أنصاره، مشيراً إلى أنه "بعد سبعة أشهر من جائحة (كورونا) تعلمت الكثير حول الفيروس الذي أحاربه".

وقال الفريق الطبي الخاص بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين: إن الرئيس كان يعاني يوم الخميس من درجة حرارة عالية، وأيضاً كان لديه أعراض خفيفة، والآن يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الفريق أمس: أنه في صباح يوم الجمعة، كان الرئيس يُعاني من نقص في الأوكسجين، مشيراً إلى أنه ترك السرير، ويعاني من أعراض خفيفة.

وتابع الفريق الطبي للرئيس الأمريكي: أن الرئيس ترامب يتحسن باستمرار وحالته مستقرة، مشدداً على أنه لا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة، ولا من ضيق التنفس.

وقال: إن نتائج فحوص أعضاء الرئيس الحيوية، جيدة، مشيراً إلى أنه "يمكننا أن نسمح بخروج الرئيس إلى البيت الأبيض يوم غد ؛(الاثنين)".


 


أخبار ذات صلة

فرنسا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا تواصل تسجيل أرقام مرتفعة بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

غانتس: تركيا تزعزع استقرار المنطقة وتعمل ضد جهود صنع السلام

غانتس: تركيا تزعزع استقرار المنطقة وتعمل ضد جهود صنع السلام

إسرائيل: تسجيل 21 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: تسجيل 21 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الفلبين: تسجيل أكبر قفزة يومية بإصابات فيروس (كورونا) بنحو أسبوعين

الفلبين: تسجيل أكبر قفزة يومية بإصابات فيروس (كورونا) بنحو أسبوعين

نائبة من (أزرق أبيض): تتزايد الأصوات داخل الحزب للمطالبة بفك الشراكة مع ليكود

نائبة من (أزرق أبيض): تتزايد الأصوات داخل الحزب للمطالبة بفك الشراكة مع ليكود

بحلول يوليو.. الهند تسعى للحصول على 500 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

بحلول يوليو.. الهند تسعى للحصول على 500 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

إندونيسيا تسجل أقل زيادة يومية بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) منذ ستة أيام

إندونيسيا تسجل أقل زيادة يومية بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) منذ ستة أيام

قد يُغادر المستشفى غداً.. الفريق الطبي لـ &#34;ترامب&#34; يكشف تطورات حالته الصحية

قد يُغادر المستشفى غداً.. الفريق الطبي لـ "ترامب" يكشف تطورات حالته الصحية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابة فتى برصاص الاحتلال شمال شرق القدس

إصابة فتى برصاص الاحتلال شمال شرق القدس

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر 08/2020

الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر 08/2020

العربية الفلسطينية: نبارك خطوات المصالحة وننتظر إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات

العربية الفلسطينية: نبارك خطوات المصالحة وننتظر إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات

تقرير: الاحتلال يُصعد من مصادرة الأراضي خلال سبتمبر

تقرير: الاحتلال يُصعد من مصادرة الأراضي خلال سبتمبر

مؤسسة الضمير تُوقّع اتفاقية شراكة مع لجنة الانتخابات المركزية

مؤسسة الضمير تُوقّع اتفاقية شراكة مع لجنة الانتخابات المركزية

غزة: ورشة عمل مشتركة بين اتحاد المقاولين وسلطة الطاقة تمهيداً لاتفاقية تحل مشكلة الكهرباء

غزة: ورشة عمل مشتركة بين اتحاد المقاولين وسلطة الطاقة تمهيداً لاتفاقية تحل مشكلة الكهرباء

مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون ببلدة كفر الديك غرب سلفيت

مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون ببلدة كفر الديك غرب سلفيت

اشتية: رحل المعلم الصباح وستبقى المدرسة العروبية موجودة

اشتية: رحل المعلم الصباح وستبقى المدرسة العروبية موجودة

منوعات

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل &#34;ما هذا؟&#34;

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل "ما هذا؟"

شاهد: غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

شاهد: غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للهجوم بسبب دعوتها لشفاء دونالد ترامب

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للهجوم بسبب دعوتها لشفاء دونالد ترامب

ديما بياعة تكشف حقيقة التعليق المثير للجدل على صورة لزوجها

ديما بياعة تكشف حقيقة التعليق المثير للجدل على صورة لزوجها

شاهد: أيمن رضا ينجح في إعادة أيمن زيدان إلى الدراما

شاهد: أيمن رضا ينجح في إعادة أيمن زيدان إلى الدراما

أسبوع يفصل أبلة فاهيتا عن الإنتهاء من تصوير أول أعمالها الدرامية

أسبوع يفصل أبلة فاهيتا عن الإنتهاء من تصوير أول أعمالها الدرامية

جريمة القتل مستبعدة تماماً في قضية إنتحار سوشانت سينغ راجبوت

جريمة القتل مستبعدة تماماً في قضية إنتحار سوشانت سينغ راجبوت

شاهد: إيمان الباني تكشف سر نجاح زواجها من مراد يلدرم

شاهد: إيمان الباني تكشف سر نجاح زواجها من مراد يلدرم

عربي

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بمعدل الوفيات والإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الجزائر: قرار بإعادة فتح المدارس في 21 أكتوبر

الجزائر: قرار بإعادة فتح المدارس في 21 أكتوبر

حظر التجمعات والفعاليات الثقافية والتجارية لأسبوعين بهذه الدولة العربية بسبب (كورونا)

حظر التجمعات والفعاليات الثقافية والتجارية لأسبوعين بهذه الدولة العربية بسبب (كورونا)

أصوات 20 ألف جزائري تُحدد مصير جزيرة قرب أستراليا

أصوات 20 ألف جزائري تُحدد مصير جزيرة قرب أستراليا