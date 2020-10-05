شاهد: ترمب يعود إلى المستشفى بعد تحية أنصاره من داخل السيارة

عاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الجناح الرئاسي في مستشفى ولتر ريد بعد تجوله في محيط المستشفى بالسيارة لتحية أنصاره.وكان ترامب قال فجر اليوم الاثنين: إنه تعلم الكثير من فيروس (كورونا) بطريقة مباشرة.يأتي ذلك فيما وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خروج الرئيس الأميركي من المستشفى، حيث كان يعالج من فيروس (كورونا)، بعد تحسن صحته دون أن تعرف وجهته.وأضاف في مقطع مصور على (تويتر): أنه تلقى تقريراً رائعاً من الفريق الطبي، معربا عن شكره على "العمل الرائع الذي قاموا به".وتابع ترامب: أنه خرج من مستشفى "ولتر ريد" العسكري داخل سيارته لتحية أنصاره، مشيراً إلى أنه "بعد سبعة أشهر من جائحة (كورونا) تعلمت الكثير حول الفيروس الذي أحاربه".وقال الفريق الطبي الخاص بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين: إن الرئيس كان يعاني يوم الخميس من درجة حرارة عالية، وأيضاً كان لديه أعراض خفيفة، والآن يتمتع بصحة جيدة.وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الفريق أمس: أنه في صباح يوم الجمعة، كان الرئيس يُعاني من نقص في الأوكسجين، مشيراً إلى أنه ترك السرير، ويعاني من أعراض خفيفة.وتابع الفريق الطبي للرئيس الأمريكي: أن الرئيس ترامب يتحسن باستمرار وحالته مستقرة، مشدداً على أنه لا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة، ولا من ضيق التنفس.وقال: إن نتائج فحوص أعضاء الرئيس الحيوية، جيدة، مشيراً إلى أنه "يمكننا أن نسمح بخروج الرئيس إلى البيت الأبيض يوم غد ؛(الاثنين)".