غانتس: تركيا تزعزع استقرار المنطقة وتعمل ضد جهود صنع السلام

بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

اتهم وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، تركيا، بزعزعة استقرار المنطقة والعمل ضد جهود صنع السلام، ودعا لممارسة ضغط دولي من أجل تغيير سلوك الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي.



ووفق وكالة (رويترز) فقد وصف غانتس خلال حديثه مع صحفيين خليجين، تركيا وإيران بأنهما "تقفان في طريق تعزيز السلام وتدعمان العدوان الإقليمي".



وقال غانتس إن كل ذلك يدفع بعيدا عن الاستقرار، في إشارة إلى الخطوات التي اتخذتها تركيا في شمال سوريا وشرق البحر المتوسط إلى جانب التدخل في ليبيا، واللقاءات بين أردوغان ورئيس حركة حماس إسماعيل هنية.