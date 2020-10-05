أبو الغيط:لست قلقًا على القضية الفلسطينية لأن الفلسطينيين لديهم أكبر معدل تعليم بين العرب

وأضاف: "لست قلقا على القضية الفلسطينية، ولا يخشى على الفلسطينيين، لأن هناك أكبر عدد حاصل على دراسات عليا في فلسطين، وأكبر معدل تعليم عالي على مستوى الدول العربية مقارنة بعدد السكان، مؤكدا أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالتنازل عن أراضيهم".

رام الله - دنيا الوطنقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: إن هناك بعض الأصوات تريد إلغاء جامعة الدول العربية.وأوضح أبو الغيط، خلال حديثه لقناة (صدى البلد)، أن "هناك مجموعة من اللجان في الجامعة العربية مضى عليها 10 سنوات تبحث عن الميثاق، دون وجود انفراجة حتى اليوم".وأكد أن "كبار قادة أوروبا والعالم هم من صاغوا ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه لا بد من تغيير منهجية العمل في جامعة الدول العربية من خلال إرادة حقيقية، وأن إسرائيل باغية وتتحرك من خلال الزحف الهادئ".وأشار إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربت بالقانون الدولي عرض الحائط وأعطت إسرائيل ما لا تستحق".