شؤون فلسطينية

إصابة فتى برصاص الاحتلال شمال شرق القدس

إصابة فتى برصاص الاحتلال شمال شرق القدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، مساء اليوم الأحد، فتى برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن فتى (15 عاما) أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الرأس، قرب مقبرة  البلدة الشرقية، ونقل إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

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