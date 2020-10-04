الإحصاء الفلسطيني يُعلن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر 08/2020

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 10.17% خلال شهر آب 2020 مقارنة بشهر تموز 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 157.10 خلال شهر آب/أغسطس 2020 مقارنة بـ 142.60 خلال شهر تموز/يوليو 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).



حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية



سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 18.58% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏



كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 10.75% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏



وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 10.13% خلال شهر آب 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.



أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر آب 2020 مقارنة بشهر تموز/يوليو 2020 أهمها صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة الملابس.



من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة الأثاث، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الورق ومنتجات الورق.



في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.87% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.