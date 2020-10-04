شؤون فلسطينية

العربية الفلسطينية: نبارك خطوات المصالحة وننتظر إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات

العربية الفلسطينية: نبارك خطوات المصالحة وننتظر إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
باركت الجبهة العربية الفلسطينية، خطوات إنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة، و لم الشمل الفلسطيني، وذلك اليوم، خلال اجتماع قيادة ساحة غزة، بمقرها بالمدينة.

وقال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة: "نحن ننتظر، أن يصدر الرئيس عباس، مرسوماً لعقد الانتخابات الفلسطينية".

وبيّن، أن التفاؤل عاد إلى الشارع الغزي بعد ظهور التقارب بين فتح و حماس، مشدداً على الوحدة الوطنية، واللحمة بين فئات شعبنا.

وأوضح، أن الاجتماع ناقش المستجدات على الساحة الفلسطينية، والإقليمية، والدولية، مندداً بمواصلة الاحتلال الإسرائيلي بناء المستوطنات بالضفة الغربية، والاقتحامات المتكررة للأقصى، ومحاولة الاحتلال، إفراغ البلدة القديمة من المقدسيين، مؤكداً أن السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية، هو إتمام المصالحة، وعودة الوحدة الوطنية.

وتطرق عاشور إلى الوضع التنظيمي، مبيناً أن الرفاق في المحافظات الجنوبية على امتدادهم،  يبذلون كل ما بوسعهم لرفعة جبهتهم.

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