شؤون فلسطينية

تقرير: الاحتلال يُصعد من مصادرة الأراضي خلال سبتمبر

تقرير: الاحتلال يُصعد من مصادرة الأراضي خلال سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لدائرة العمل والتخطيط في منظمة التحرير، تقريره الشهري، حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ورصد التقرير الذي تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه، ارتقاء شهيدين وهما: الشهيد داود طلعت الخطيب (45 عاماً) من مدينة بيت لحم، ارتقى نتيجة الاهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال بعد 18 عاماً من الاعتقال، حيث أصيب بجلطة قلبية داخل سجن (عوفر) الاحتلالي.

كما ارتقى الشهيد نضال محمد أكرم جبارين (54 عاماً) سكان مدينة جنين، نتيجة إصابته بسكتة قلبية جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت بالقرب منه قرب حاجز برطعة شمال الضفة الغربية.

وباستشهاد الأسير الخطيب، يرتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال منذ هبة القدس عام 2015 إلى (67) جثماناً في مخالفة صارخه للقانون الدولي الإنساني.

كما رصد التقرير اعتقالات سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي نحو (320) مواطنا في كل من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

كما أصاب جيش الاحتلال نحو (60) مواطنا فلسطينيا في كافة أنحاء فلسطين، أثناء تصديهم لممارسات الاحتلال القمعية، بالإضافة لإصابة المئات بالاختناق نتيجة الغاز السام الذي أطلقته سلطات الاحتلال على المشاركين بالمسيرات السلمية.

ورصد التقرير مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة (980) وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة (افرات) المقامة على اراضي المواطنين جنوب بيت لحم، بالإضافة لمخطط توسيع مستوطنة "هار جيلو" من خلال بناء(560) وحدة سكنية جديدة، بالإضافة الى إقرار مخطط لتوسيع الشارع الالتفافي لطريق الولجة جنوب بيت لحم.

في السياق، لفت التقرير إلى استيلاء سلطات الاحتلال على القلعتين الاثريتين دير سمعان ودير قلعة الواقعة شمال غرب بلدة كفر الديك وشرق دير بلوط في محافظة سلفيت والذي يعود تاريخهما الى القرن الرابع الميلادي وذلك لصالح سلطة الآثار الاسرائيلية.

كما رصد التقرير عزم سلطات الاحتلال اقامة منطقة صناعية جديدة جنوب مدينة طولكرم هي الثانية في المنطقة على مساحة (800) دونماً سيتم مصادرتها من اراضي المواطنين مما يشكل حزام. صناعي استيطاني يمتد من منطقة الطيبة في الاراضي المحتلة عام 48 وصولاً الى مستوطنة (ايفني حيفتس) المقامة على أراضي مدينة طولكرم.

كما شرع مستوطنو (شاكيد) المقامة على أراضي المواطنين التابعة لقرية ظهر المالح والواقعة خلف الجدار العنصري العازل، بتجريف نحو 120 دونماً من أراضي قريتي ظهر المالح وزبدة ويعبد، التي تمت مصادرتها سابقا بهدف إقامة تجمع استيطاني جديد بمحاذاة المستوطنة.

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