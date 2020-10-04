شؤون فلسطينية

مؤسسة الضمير تُوقّع اتفاقية شراكة مع لجنة الانتخابات المركزية

مؤسسة الضمير تُوقّع اتفاقية شراكة مع لجنة الانتخابات المركزية
رام الله - دنيا الوطن
وقّعت مؤسسة (الضمير) لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اتفاقية شراكة مع لجنة الانتخابات المركزية، تستهدف رفع حالة الوعي عند الشباب طلبة الجامعات من كلا الجنسين، بالحق في المشاركة السياسية وقانون الانتخابات وإجراءات العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تعزيز المثل العليا في المجتمع الفلسطيني والمساهمة في الارتقاء بالمؤسسة التعليمية بتبنيها النهج القائم على احترام حقوق الشباب في ممارسة العملية الديمقراطية استناداً لاتفاقية الدولية المنضمة إليها دولة فلسطين.

كما أن المشروع وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، سيعمل على تمكين فريق أصدقاء الضمير من إعطاء ورش عمل حول المشاركة السياسية وممارسة العملية الديمقراطية، تستهدف اقرانهم من طلبة الجامعات، وسيجعل فريق أصدقاء الضمير متمكن من تنفيذ أنشطة مشروع من حقي ان اختار بطريقة قانونية وفق الاجراءات الرسمية للعملية الانتخابية.

كما وتضمنت الاتفاقية القيام بتنفيذ ثلاث مبادرات محاكاة صورية للعملية الانتخابية بالشراكة مع الجامعات المستهدفة بحيث يكون لكل جامعة مبادرة تستهدف اما فرع الجامعة الرئيسي او كلية القانون أو الإعلام او كلاهما معا يبدأ تنفيذ الاتفاقية من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020 وتنتهي بشهر آذار/ مارس 2021.

هذا، وقد وقع الاتفاقية عن مؤسسة (الضمير) الأستاذ علاء السكافي، القائم بأعمال المدير التنفيذي، ووقّع عن لجنة الانتخابات المركزية المدير التنفيذي، جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية.

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