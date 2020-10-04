الحكم المحلي تعقد اجتماعاً بين الدفاع المدني وأصحاب محطات الغاز والوقود

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة تصويب أوضاع محطات الوقود والغاز في مقر وزارة الحكم المحلي، اجتماعلً برئاسة م. سعيد عمار، وعضوية كل من: م. نعيم اللوح، من وزارة الحكم المحلي، و د. محمد المغير من مديرية الدفاع المدني، وم. زياد أبو عبيد، عدة اجتماعات.وتمت مناقشة موقع مخازن الوقود الاستراتيجية التابعة لشركة التحرير، ومحطة إيهاب وشيخ، الصادر بها قرار إغلاق، ومحطة وقود الخزندار، مقابل مستشفى الشفاء، وبعض المخططات التابعة لبعض محطات الغاز والوقود، وتم خلال هذه الاجتماعات، مناقشة سُبل وإجراءات تصويب أوضاع محطات الوقود والغاز، طبقاً للأنظمة والقوانين.