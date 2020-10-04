مستوطنون يقطعون 12 شجرة زيتون ببلدة كفر الديك غرب سلفيت

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قطع مستوطنون، 12 شجرة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت.



وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين قطعوا 12 شجرة زيتون مثمرة في منطقة سوسة، تعود ملكيتها للمواطن نصر منصور علي أحمد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وحمل محافظ سلفيت، عبد الله كميل، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتبعاتها، مطالباً الجهات الدولية بالتحرك بشكل جدي وسريع؛ لوضع حد لعنجهية الاحتلال، واعتداءات المستوطنين.



وأكد كميل وقوف المحافظة ومؤسساتها إلى جانب الأهالي والمزارعين، ودعمهم بشتى الوسائل الممكنة، والعمل على تعزيز صمودهم فوق أرضهم.