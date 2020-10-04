إسرائيل: تسجيل 21 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع مجمل عدد المتوفين جراء المرض منذ تفشيه في إسرائيل، إلى 1707، فيما هناك 890 مريضا توصف حالتهم بخطيرة ويخضع 215 منعهم لاجهزة التنفس الاصطناعي.



من جهة أخرى، أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، أن 1.135 جندياً إسرائيلياً مصابون بفيروس (كورونا) بينهم ثلاث بحالة خطيرة، ويخضع للحجر الصحي 10.867 جندياً.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، تسجيل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.