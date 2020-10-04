شؤون فلسطينية

الخارجية: خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم

الخارجية: خمس وفيات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة، و11 إصابة بفيروس (كورونا)، في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6239 إصابة، و266 حالة وفاة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في ليبيا بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية إثر اصابتهم بفيروس (كورونا)، وهم علي درويش قباني (75 عاما)، ومحمد طه أبو عوده (75 عاما)، وصلاح البطروخ (79 عاما)، وعلاوي ابراهيم البشتي (80 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 5.

وأوضحت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية بفيروس (كورونا) للمواطن حبيب محمد عبد الرحمن ابو راس، يرفع عدد حالات الوفاة الى 90 حالة.

وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من اوهايو، ميتشغن، ونيوجرس، ما يرفع عدد الإصابات في صفوف الجالية الى 3803 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الرابع على التوالي في صفوف الجالية في أميركا، ليبقى عدد حالات الوفاة 78 حالة.

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