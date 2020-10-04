الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 216 منشأة وتوجه التنبيه لـ 17

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د.سليمان جرادات إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأحد، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.



وتمت زيارة ومتابعة 216 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 199 منها بشروط السلامة العامة، فيما وجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 17 منشأة غير ملتزمة.