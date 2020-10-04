الفلبين: تسجيل أكبر قفزة يومية بإصابات فيروس (كورونا) بنحو أسبوعين
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الفلبين اليوم الأحد، أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ 21 أيلول/سبتمبر.
يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 3190 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع مجمل الإصابات المؤكدة إلى 322497.
وقالت وزارة الصحة: إن 100 شخص توفوا جراء الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس، في أعلى عدد يومي للوفيات في الفلبين منذ 14 أيلول/سبتمبر، مما يرفع مجملها إلى 5776.
يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 3190 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع مجمل الإصابات المؤكدة إلى 322497.
وقالت وزارة الصحة: إن 100 شخص توفوا جراء الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس، في أعلى عدد يومي للوفيات في الفلبين منذ 14 أيلول/سبتمبر، مما يرفع مجملها إلى 5776.
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