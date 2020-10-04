دولي

الفلبين: تسجيل أكبر قفزة يومية بإصابات فيروس (كورونا) بنحو أسبوعين

الفلبين: تسجيل أكبر قفزة يومية بإصابات فيروس (كورونا) بنحو أسبوعين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الفلبين اليوم الأحد، أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ 21 أيلول/سبتمبر.

يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 3190 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع مجمل الإصابات المؤكدة إلى 322497.

وقالت وزارة الصحة: إن 100 شخص توفوا جراء الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس، في أعلى عدد يومي للوفيات في الفلبين منذ 14 أيلول/سبتمبر، مما يرفع مجملها إلى 5776.



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