الفلبين: تسجيل أكبر قفزة يومية بإصابات فيروس (كورونا) بنحو أسبوعين

سجلت الفلبين اليوم الأحد، أعلى زيادة يومية بإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، منذ 21 أيلول/سبتمبر.



يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 3190 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع مجمل الإصابات المؤكدة إلى 322497.



وقالت وزارة الصحة: إن 100 شخص توفوا جراء الإصابة بمرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس، في أعلى عدد يومي للوفيات في الفلبين منذ 14 أيلول/سبتمبر، مما يرفع مجملها إلى 5776.









رام الله - دنيا الوطن