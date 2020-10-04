نائبة من (أزرق أبيض): تتزايد الأصوات داخل الحزب المطالبة بفك الشراكة مع الليكود



وأضافت في حديث إذاعي، أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة ويتعين على نتنياهو الكف عن الاعتناء بأموره الشخصية فقط معتبرة، أننا نقف أمام شرخ كبير، وأن هناك شخصاً يقودنا نحو الهاوية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأُفيد أن كتلة (أزرق أبيض) ستعقد جلسة مساء اليوم لبحث مسالة البقاء في الائتلاف الحكومي، ويذكر أن وزير السياحة من الحزب أساف زمير قد استقل من منصبه قبل يومين على هذه الخلفية.



ورداً على أقوال حاييموفيتش هاجم حزب (ليكود) (أزرق أبيض)، قائلا: إن هذا الحزب ينهار في استطلاعات الرأي العام وعليه فان أفراده يدفعون القيادة نحو الانتخابات رغم انف معظم مواطني الدولة، وذلك في الوقت الذي يعمل رئيس الوزراء نتنياهو فيه ليلة نهار لإنقاذ الحياة ولمكافحة (كورونا).



ودعا بيان (ليكود) حزب (أزرق أبيض) إلى "العمل من منطلق الوحدة الوطنية ولتقديم المساعدة للمواطنين بدلا من الانهماك في السياسة المغرضة".



رام الله - دنيا الوطنقالت عضو (كنيست) من كتلة (أزرق أبيض) في إسرائيل، ميكي حاييموفيتس: إن هناك فئة، تتكاثر يوماً يعد يوم، داخل الحزب يعتقد أفرادها أنه حان الوقت لفك الشراكة مع (ليكود)، والعمل على استبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دون التخلي عن مراكز القوة التي يتولاها الحزب حالياً.