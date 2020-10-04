احتراق 50 شجرة زيتون بمناطق متفرقة من محافظة جنين

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أتى حريق على 50 شجرة زيتون، مساء اليوم الأحد، في سبعة حرائق، وقعت في أماكن متفرقة بمحافظة جنين.



وتركزت الخسائر في أحراش أم التوت شرق جنين، وعملت طواقم الاطفاء في مراكز جنين وقباطية ومرج بن عامر واليامون وعرابة على اخماد هذه الحرائق والحد من انتشارها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وحذر الدفاع المدني المزارعين من التخلص من الاعشاب الجافة بواسطة احراقها، لما يسبب ذلك من انتشار النيران للأراضي المجاورة وتكبد خسائر مضاعفة في هذا الوقت قبيل قطف ثمار الزيتون.