بحلول يوليو.. الهند تسعى للحصول على 500 مليون جرعة من لقاح (كورونا)

قالت الهند اليوم الأحد: إنها تأمل في الحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فيروس (كورونا)، بحلول شهر تموز/يوليو، المقبل لتحصين حوالي 250 مليون فرد.





وقال وزير الصحة في البلاد، هارش فاردان في تغريدة عبر (تويتر): "ثمة لجنة من الخبراء على مستوى عال تدرس كل جوانب اللقاحات. تقديرنا الأولي وهدفنا هو الحصول على ما بين 400 مليون و500 مليون جرعة تغطي (ما بين 200 مليون و250 مليون فرد) بحلول يوليو 2021"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضاف: أن الحكومة الاتحادية ملتزمة باتخاذ كل التدابير التي تكفل توزيعا "عادلا ومنصفا" للقاحات بمجرد أن تصبح جاهزة.



وتواصل الإصابات ارتفاعها في الهند التي تحتل المركز الثاني في قائمة أكثر دول العالم تضررا بعدوى الفيروس.



وقد رصدت الهند حوالي 6.55 مليون إصابة منها 75829 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 101782 حالة حسب بيانات وزارة الصحة.



وتعاون معهد الأمصال الهندي وشركات خاصة مع هيئات مثل مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية وشركة نوفافاكس الأمريكية للأدوية في المساعي الرامية لتأمين اللقاحات لسكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وتواصل الإصابات ارتفاعها في الهند التي تحتل المركز الثاني في قائمة أكثر دول العالم تضررا بعدوى الفيروس.وقد رصدت الهند حوالي 6.55 مليون إصابة منها 75829 إصابة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 101782 حالة حسب بيانات وزارة الصحة.

رام الله - دنيا الوطن