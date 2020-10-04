بلدية دير البلح تستعد لطرح مشاريع تطويرية بالمدينة خلال الفترة القادمة



وقالت في تصريح نشرته على صفحتها على (فيسبوك): إنه على الصعيد ذاته قام قسم الصيانة خلال الشهر الماضي بأعمال تعقيم لـ 31340م2 في شوارع وطرقات ومؤسسات ومنازل ومحلات للحفاظ على سلامة المواطنين حيث تمت أعمال تعقيم لمراكز الشرطة، المناطق المحجورة، مبنى نقابة الصيادين وحسبة السمك، البنوك ومكاتب البريد، محلات الحلاقة، والمنازل التي تم رفع الحجر عنها.



وكانت البلدية قد حصلت منذ بداية الجائحة على تمويل إضافي بقيمة 10000 يورو بدل معقمات ساعدت البلدية في الاستمرار بأعمال التعقيم للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وقالت: إنه تنفيذ أعمال صيانة لـ 353 م2 بلاط وحجر جبهة في مختلف مناطق نفوذ البلدية شملت شوارع وأرصفة.



وتوزعت أعمال الصيانة في جميع المناطق وكان أبرزها منطقة البصة، شارع جمال عبد الناصر، المعسكر، منطقة البروك، منطقة القرعان، منطقة البروك، منطقة الحدبة، منطقة البركة، شارع الاستقلال وشارع البركة، شارع حيفا، شارع الشهداء، شارع عبد الكريم العكلوك، الحكر.



ولا تزال الدائرة تتابع شكاوي المواطنين المتعلقة بأعمال الصيانة وتعمل على الاستجابة الفورية من خلال التوجه للمكان ومعاينته وعمل اللازم.

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة المشاريع ببلدية دير البلح، وسط قطاع غزة: إنها تعكف على تجهيز مشاريع تتعلق بتطوير البنية التحتية والممولة من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية للاستعداد لطرحها خلال الفترة القادمة ومن بينها إعادة تأهيل شارع السلام، مشروع تبليط شوارع متفرقة، فيما شاركت في المتابعة الفنية والاستشارات الهندسية والعطاءات واجراءات الترسية والتعاقد مع الشركة المنفذة لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى نادي اتحاد شباب دير البلح والذي تم وضع حجر الأساس له أمس.