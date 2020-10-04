إندونيسيا تسجل أقل زيادة يومية بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا) منذ ستة أيام

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

سجلت إندونيسيا اليوم الأحد، 3992 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



ويشير هذا الرقم إلى أقل زيادة يومية في أعداد الإصابات منذ ستة أيام، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 303498، وفق ما أظهرت بيانات وزارة الصحة في البلاد.



وارتفع عدد الوفيات التي لها علاقة بالفيروس في إندونيسيا، بواقع 96 حالة إلى 11151.