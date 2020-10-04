قلقيلية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وجميعهم من المخالطين



وأعلنت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن عدد الإصابات لهذا اليوم، بلغ سبع إصابات، وجميعهم من المخالطين موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع خمس إصابات، و"كفرقدوم"، إصابة واحدة، و"عزبة الطبيب"، بواقع إصابة جديدة.





وأضافت: أن ثماني حالات كانت مصابة بفيروس (كورونا) تعافت اليوم، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم إلى 273 إصابة نشطة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية اليوم الأحد، تطورات الحالة الوبائية في المحافظة، خلال 24 ساعة الماضية.