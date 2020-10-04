الخليل: إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر





وأضاف: أنه تم نقل المصاب إلى إحدى مستشفيات الخليل، حيث وصفت حالته بالمتوسطة، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز.





رام الله - دنيا الوطنأصيب فتى بالرصاص الحي، مساء اليوم الأحد، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وقال الناشط محمد عوض: إن مواجهات اندلعت في منطقة الظهر القريبة من مستوطنة (كرمي تسور) جنوب بيت أمر، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على الشبان، ما أدى لإصابة فتى (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم.