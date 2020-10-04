دولي

قد يغادر المستشفى غداً.. الفريق الطبي لـ "ترامب" يكشف تطورات حالته الصحية

قد يغادر المستشفى غداً.. الفريق الطبي لـ "ترامب" يكشف تطورات حالته الصحية
ترامب أثناء دخوله المستشفى العسكري
رام الله - دنيا الوطن
قال الفريق الطبي الخاص بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب اليوم الاثنين: إن الرئيس كان يعاني يوم الخميس من درجة حرارة عالية، وأيضاً كان لديه أعراض خفيفة والآن يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الفريق اليوم: أنه في صباح يوم الجمعة كان الرئيس يعاني من نقص في الأوكسجين، مشيراً إلى أنه ترك السرير، ويعاني من أعراض خفيفة.

وتابع الفريق الطبي للرئيس الأمريكي: أن الرئيس ترمب يتحسن باستمرار وحالته مستقرة، مشدداً على أنه لا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة ولا من ضيق التنفس.

وقال: إن نتائج فحوص أعضاء الرئيس الحيوية، جيدة، مشيراً إلى أنه "يمكننا أن نسمح بخروج الرئيس إلى البيت الأبيض يوم غد".

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