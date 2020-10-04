قد يغادر المستشفى غداً.. الفريق الطبي لـ "ترامب" يكشف تطورات حالته الصحية

ترامب أثناء دخوله المستشفى العسكري

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رام الله - دنيا الوطن

قال الفريق الطبي الخاص بالرئيس الأمريكي، دونالد ترمب اليوم الاثنين: إن الرئيس كان يعاني يوم الخميس من درجة حرارة عالية، وأيضاً كان لديه أعراض خفيفة والآن يتمتع بصحة جيدة.



وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الفريق اليوم: أنه في صباح يوم الجمعة كان الرئيس يعاني من نقص في الأوكسجين، مشيراً إلى أنه ترك السرير، ويعاني من أعراض خفيفة.



وتابع الفريق الطبي للرئيس الأمريكي: أن الرئيس ترمب يتحسن باستمرار وحالته مستقرة، مشدداً على أنه لا يعاني من أي ارتفاع بدرجات الحرارة ولا من ضيق التنفس.



وقال: إن نتائج فحوص أعضاء الرئيس الحيوية، جيدة، مشيراً إلى أنه "يمكننا أن نسمح بخروج الرئيس إلى البيت الأبيض يوم غد".