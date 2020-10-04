الصحة بغزة تُنهي الحجر لـ 903 مستضافًا من العائدين عبر معبر رفح

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رام الله - دنيا الوطن

أنهت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، الحجر الصحي لـ 903 مستضافًا من العائدين مؤخرًا عبر معبر رفح البري؛ بعد اجراء فحص (PCR) والاطمئنان على صحتهم.



وقالت الصحة بغزة: إن اجمالي المستضافين الذين تم انهاء الحجر الصحي لهم خلال يومين 1600 مستضاف.