شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل طفلين من القدس وشاب من رام الله

الاحتلال يعتقل طفلين من القدس وشاب من رام الله
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد طفلين من القدس المحتلة وشاب من رام الله.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا طفلين من مخيم شعفاط أثناء تواجدها قرب جدار الفصل العنصري الذي يفصل المخيم عن القدس، فيما اعتقلت الشاب تامر الشوامره من أم الشرايط في رام الله خلال مروره عبر حاجز الكونتينر العسكري.

ويتعرض مخيم شعفاط لاقتحامات الاحتلال بشكل مستمر، وبأعداد كبيرة عادة، في محاولة لإرهاب أهل المخيم وفرض العقوبات والاعتقالات المتكررة، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم لمنازل المواطنين ومنشآتهم.

ومخيم شعفاط ويطلق عليه أحيانا عناتا هو أحد المخيمات التي أنشأت على مساحة تقارب ال 200 دونم حاليا في أراضي ما بين قريتي عناتا وشعفاط ضمن حدود القدس.

 ويعاني مخيم شعفاط كثيرا من المشاكل وخاصة الكثافة السكانية العالية، وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية إضافة الى جدار الفصل العنصري الذي أدى إلى إغلاق الطرق وتعطيل وعرقلة أعمال الكثير من السكان.

في غضون ذلك أجلت محكمة الاحتلال محاكمة 4 مقدسيين من العيساوية ليوم الخميس القادم، وهم قصي عبد عليان، محمد هيثم مصطفى، يونس وسام ابو الحمص، محمد عبد أبو رومي.

كما مددت محكمة الاحتلال اعتقال الشابين حمزة أبو الهوى وفادي خويص من بلدة الطور بالقدس المحتلة إلى يوم الأربعاء المقبل.

أخبار ذات صلة

قلقيلية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وجميعهم من المخالطين

قلقيلية: تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وجميعهم من المخالطين

الخليل: إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الشرطة: توقفنا عن إصدار المخالفات لهذا اليوم فقط وخصصناه لبث التوعية والإرشاد للمواطنين

الشرطة: توقفنا عن إصدار المخالفات لهذا اليوم فقط وخصصناه لبث التوعية والإرشاد للمواطنين

عشراوي: تصريحات فريدمان الرافضة لاخلاء أي مستوطن تدل على استمرار واشنطن بتأييد عملية الضم

عشراوي: تصريحات فريدمان الرافضة لاخلاء أي مستوطن تدل على استمرار واشنطن بتأييد عملية الضم

سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من ديراستيا لضابط من التوجيه السياسي

سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من ديراستيا لضابط من التوجيه السياسي

قوى رام الله تدعو لتوسيع المقاومة والتوافق على برنامج وطني نضالي

قوى رام الله تدعو لتوسيع المقاومة والتوافق على برنامج وطني نضالي

الرجوب يكشف تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد فتح مع الفصائل في سوريا

الرجوب يكشف تفاصيل المباحثات التي سيجريها وفد فتح مع الفصائل في سوريا

اشتية: رحل المعلم الصباح وستبقى المدرسة العروبية موجودة

اشتية: رحل المعلم الصباح وستبقى المدرسة العروبية موجودة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخليل: إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الخليل: إصابة فتى بالرصاص الحي إثر مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الشرطة: توقفنا عن إصدار المخالفات لهذا اليوم فقط وخصصناه لبث التوعية والإرشاد للمواطنين

الشرطة: توقفنا عن إصدار المخالفات لهذا اليوم فقط وخصصناه لبث التوعية والإرشاد للمواطنين

عشراوي: تصريحات فريدمان الرافضة لاخلاء أي مستوطن تدل على استمرار واشنطن بتأييد عملية الضم

عشراوي: تصريحات فريدمان الرافضة لاخلاء أي مستوطن تدل على استمرار واشنطن بتأييد عملية الضم

سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من ديراستيا لضابط من التوجيه السياسي

سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من ديراستيا لضابط من التوجيه السياسي

قوى رام الله تدعو لتوسيع المقاومة والتوافق على برنامج وطني نضالي

قوى رام الله تدعو لتوسيع المقاومة والتوافق على برنامج وطني نضالي

الاحتلال يعتقل طفلين من القدس وشاب من رام الله

الاحتلال يعتقل طفلين من القدس وشاب من رام الله

رئيس مجلس القضاء الأعلى: ندرس إعادة مكان انعقاد محاكم البلديات إلى مقار الهيئات المحلية

رئيس مجلس القضاء الأعلى: ندرس إعادة مكان انعقاد محاكم البلديات إلى مقار الهيئات المحلية

الهباش: سنقاوم إجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي الشريف

الهباش: سنقاوم إجراءات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي الشريف

منوعات

&#34;باربي&#34;.. هنا الزاهد بـ&#34;لوك&#34; جديد بعد إطلالة &#34;مارلين مونرو&#34;

"باربي".. هنا الزاهد بـ"لوك" جديد بعد إطلالة "مارلين مونرو"

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

صور: بدر يصدم جمهوره بتحول جسده إلى أنثى: قبل ما أشيل الشنب

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل &#34;ما هذا؟&#34;

نادين نسيب نجيم بجلسة تصوير لامعة.. والجمهور يسأل "ما هذا؟"

شاهد: غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

شاهد: غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للهجوم بسبب دعوتها لشفاء دونالد ترامب

فنانة مصرية شهيرة تتعرض للهجوم بسبب دعوتها لشفاء دونالد ترامب

ديما بياعة تكشف حقيقة التعليق المثير للجدل على صورة لزوجها

ديما بياعة تكشف حقيقة التعليق المثير للجدل على صورة لزوجها

شاهد: أيمن رضا ينجح في إعادة أيمن زيدان إلى الدراما

شاهد: أيمن رضا ينجح في إعادة أيمن زيدان إلى الدراما

أسبوع يفصل أبلة فاهيتا عن الإنتهاء من تصوير أول أعمالها الدرامية

أسبوع يفصل أبلة فاهيتا عن الإنتهاء من تصوير أول أعمالها الدرامية

جريمة القتل مستبعدة تماماً في قضية إنتحار سوشانت سينغ راجبوت

جريمة القتل مستبعدة تماماً في قضية إنتحار سوشانت سينغ راجبوت

شاهد: إيمان الباني تكشف سر نجاح زواجها من مراد يلدرم

شاهد: إيمان الباني تكشف سر نجاح زواجها من مراد يلدرم

عربي

حظر التجمعات والفعاليات الثقافية والتجارية لأسبوعين بهذه الدولة العربية بسبب (كورونا)

حظر التجمعات والفعاليات الثقافية والتجارية لأسبوعين بهذه الدولة العربية بسبب (كورونا)

أصوات 20 ألف جزائري تُحدد مصير جزيرة قرب أستراليا

أصوات 20 ألف جزائري تُحدد مصير جزيرة قرب أستراليا

الصحة العراقية: بلادنا لا تزال في الموجة الأولى من (كورونا)

الصحة العراقية: بلادنا لا تزال في الموجة الأولى من (كورونا)

مصر تسجل حصيلة جديدة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تسجل حصيلة جديدة بإصابات ووفيات فيروس (كورونا)