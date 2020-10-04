الاحتلال يعتقل طفلين من القدس وشاب من رام الله

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد طفلين من القدس المحتلة وشاب من رام الله.



وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا طفلين من مخيم شعفاط أثناء تواجدها قرب جدار الفصل العنصري الذي يفصل المخيم عن القدس، فيما اعتقلت الشاب تامر الشوامره من أم الشرايط في رام الله خلال مروره عبر حاجز الكونتينر العسكري.



ويتعرض مخيم شعفاط لاقتحامات الاحتلال بشكل مستمر، وبأعداد كبيرة عادة، في محاولة لإرهاب أهل المخيم وفرض العقوبات والاعتقالات المتكررة، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم لمنازل المواطنين ومنشآتهم.



ومخيم شعفاط ويطلق عليه أحيانا عناتا هو أحد المخيمات التي أنشأت على مساحة تقارب ال 200 دونم حاليا في أراضي ما بين قريتي عناتا وشعفاط ضمن حدود القدس.



ويعاني مخيم شعفاط كثيرا من المشاكل وخاصة الكثافة السكانية العالية، وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية إضافة الى جدار الفصل العنصري الذي أدى إلى إغلاق الطرق وتعطيل وعرقلة أعمال الكثير من السكان.



في غضون ذلك أجلت محكمة الاحتلال محاكمة 4 مقدسيين من العيساوية ليوم الخميس القادم، وهم قصي عبد عليان، محمد هيثم مصطفى، يونس وسام ابو الحمص، محمد عبد أبو رومي.



كما مددت محكمة الاحتلال اعتقال الشابين حمزة أبو الهوى وفادي خويص من بلدة الطور بالقدس المحتلة إلى يوم الأربعاء المقبل.