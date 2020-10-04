شؤون فلسطينية

تركيا: المصادقة على بناء مستوطنات يدل على عدم تخلي نتنياهو عن الضم

تركيا: المصادقة على بناء مستوطنات يدل على عدم تخلي نتنياهو عن الضم
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، أن مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، تثبت عدم تراجع إسرائيل عن خطط ضم أراض فلسطينية هناك.

وقالت الخارجية التركية، في بيان صحفي، نشرته وكالة (الاناضول): إن "الأنباء حول مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على المزيد من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية هي دليل جديد على تجاهل إسرائيل، للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وأكدت أن "ذلك التطور يظهر بجلاء أن إسرائيل لم تتخل عن خطط الضم، وأن زعم بعض الدول أنها منعت تنفيذ تلك الخطط عبر توقيع اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل هي ضرب من الخداع".

وشددت على أن أنقرة لا تعترف "بالتحركات غير الشرعية من جانب إسرائيل، مؤكدة "وقوفها لجانب الفلسطينيين والدفاع عن قضيتهم".

وكانت حكومة الاحتلال، اعطلت الخميس المنصرم، الضوء الأخضر، لبناء 5400 وحدة استيطانية بالضفة الغربية.

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