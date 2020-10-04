مواطنة من غزة تُناشد أهالي نابلس للتبرع بالدم بسبب إصابتها بسرطان اللوكيميا

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أنا المواطنة مرام محمد صالح (28 عامًا) من قطاع غزة، أتواجد بمستشفى النجاح بنابلس، للعلاج من مرض سرطان الدم.



أعاني من مرض سرطان الدم، وأتواجد في العناية المركزة منذ أكثر من شهر، وأحتاج الى تبرع بالدم بشكل يومي، ومتواصل، وأدعو اخواني المواطنين بمحافظة نابلس وضواحيها، ومن يستطيع الوصول إلى مستشفى النجاح، بمساعدتي والتبرع لي بالدم، وانقاذ حياتي، من بعد الله عز وجل.



رقم للتواصل: 0598338834