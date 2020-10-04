قيادي بفتح: وفد الحركة سيغادر غداً الاثنين لدمشق للقاء الأمناء العامين هناك

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

أكد عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن وفداً من الحركة، سيغادر يوم غدٍ الاثنين، الى العاصمة السورية، دمشق؛ للقاء الأمناء العامين هناك، لاستكمال التشاور والتنسيق، والخروج بالتصور النهائي، الذي سيتم وضعه امام الرئيس عباس ليصدر مرسومه حسب الاقتراحات.





وقال عبد الله لـ"دنيا الوطن": "إن اجتماعات الأمناء العامين تسير وفق تسلسل الاحداث، ونحن دائما متفائلون، حيث أن اجتماع الأمناء العامين جاء بعد أن ذهب وفدين من حركة فتح وحماس وخرجوا بتصورهم للمرحلة المقبلة، وزاروا العواصم المهمة لتعزيز التفاهمات في إسطنبول".





وأضاف: "وفد حركة فتح اجتمع اليوم مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في رام الله، وذلك بعدما عاد الوفد الى اللجنة المركزية وحصل على مباركتها، وعاد وفد حماس الى المكتب السياسي وحصل على مباركته".





وفيما يتعلق بأزمة الرواتب، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن اللجنة المركزية للحركة، خلال اجتماعها يوم الخميس الماضي، أكدت على دعمها وتأييدها للرسالة التي أرسلها أحمد حلس عضو اللجنة المركزية، وأيدت كل ما ورد فيها.





وقال: "نحن غير قادرون على دفع رواتب الموظفين العادية، ولكن هناك تفهم لكل هذه النقاط، حيث أن الحلول مرتبطة بالانفراجة المالية التي نتوقعها في وقت ليس ببعيد".



